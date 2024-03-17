Після атаки дронів на росії горів аеропорт Домодєдово у Москві та НПЗ у Слов'янську-на-Кубані (відео)

Декілька безпілотників у ніч на 17 березня атакували Слов'янський нафтопереробний завод на Кубані. Після нічної атаки дронів на одному з найбільших НПЗ росії сталася пожежа.

Оперштаб Краснодарського краю в ніч проти неділі повідомив: "У районі 3 години ранку кілька БПЛА спробували атакувати Слов'янський НПЗ. За даними ЄДДС Слов'янського району, безпілотники були нейтралізовані, проте внаслідок падіння одного з апаратів виникла пожежа".

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Зазначається, що пожежа вже "практично локалізована". Для її гасіння залучено 83 особи та 25 одиниць техніки.

Адміністрація Слов'янського району пише: "На території заводу у Слов'янську-на-Кубані спостерігається локальне горіння".

Стало відомо, що у момент атаки безпілотників на НПЗ одна людина загинула – внаслідок серцевого нападу.

Слов'янський НПЗ став шостим нафтовим заводом, який безпілотники атакували за тиждень. На тлі ударів БПЛА бензин на росії швидко дорожчає. Виробництво бензину в Росії може знизитись на 8–9%.

Тим часом стало відомо й про атаку БПЛА по Москві. Пожежу помітили в аеропорту Домодєдово.

Мер Москви Сергій Собянін написав вночі: "Сьогодні силами ППО Міноборони в міському окрузі Домодєдово відбито атаку двох безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події".

Потім він додав, що ще два безпілотники збиті в Раменському та Ступінському міських округах Московської області.

Влучання БПЛА по території Домодєдово потрапило на відео:

А Міноборони рф прозвітувало про знищення 35 безпілотників у восьми регіонах: над територіями Московської, Білгородської, Калузької, Орловської, Ростовської, Ярославської, Краснодарської та Курської областей.

За версією Міноборони, найбільше безпілотників — 17 штук — було знищено в Краснодарському краї, де був атакований нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані.

Нагадаємо, 12 березня, у низці областей рф пролунали вибухи в результаті атаки безпілотників. Тоді під удар потрапили, зокрема об’єкти нафтової інфраструктури.

13 березня у Рязані безпілотники вдарили по місцевому нафтопереробному заводі.

16 березня в Самарській області рф сталися вибухи одразу на двох нафтопереробних заводах – Сизранський НПЗ та Новокуйбишевський НПЗ.

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