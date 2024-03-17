После атаки дронов на россии горел аэропорт Домодедово в Москве и НПЗ в Славянске-на-Кубани (видео)

Несколько беспилотников в ночь на 17 марта атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод на Кубани. После ночной атаки дронов на одном из крупнейших НПЗ россии произошел пожар.

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Оперштаб Краснодарского края в ночь на воскресенье сообщил: "В районе 3 часа утра несколько БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ. По данным ЕГДС Славянского района, беспилотники были нейтрализованы, однако в результате падения одного из аппаратов возник пожар".

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Отмечается, что пожар уже "практически локализован". Для ее тушения привлечены 83 человека и 25 единиц техники.

Администрация Славянского района пишет: "На территории завода в Славянске-на-Кубани наблюдается локальное горение".

Стало известно, что в момент атаки беспилотников на НПЗ один человек погиб – в результате сердечного приступа.

Славянский НПЗ стал шестым нефтяным заводом, который беспилотники атаковали через неделю. На фоне ударов БПЛА бензин на россии быстро дорожает. Производство бензина в России может снизиться на 8-9%.

Тем временем стало известно и об атаке БПЛА по Москве. Пожар был замечен в аэропорту Домодедово.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал ночью: "Сегодня силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отбита атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия".

Затем он добавил, что еще два беспилотника сбиты в Раменском и Ступинском городских округах Московской области.

А Минобороны рф отчиталось об уничтожении 35 беспилотников в восьми регионах: над территориями Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Ярославской, Краснодарской и Курской областей.

По версии Минобороны, больше всего беспилотников - 17 штук - были уничтожены в Краснодарском крае, где был атакован нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани.

Напомним, 12 марта, в ряде областей оссии прогремели взрывы в результате атаки беспилотников. Тогда под удар попали, в том числе объекты нефтяной инфраструктуры.

13 марта в Рязани беспилотники ударили по местному нефтеперерабатывающему заводу.

16 марта в Самарской области России произошли взрывы сразу на двух нефтеперерабатывающих заводах – Сызранский НПЗ и Новокуйбышевский НПЗ.

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