Постачальники газу оголосили ціни для населення на серпень

Постачальники газу оприлюднили тарифи для населення на блакитне паливо на серпень 2023 року. Цього місяця побутовим користувачам доведеться платити від 7,70 до 10 гривень за кубометр.

Газ пропонують 12 постачальників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компаній.

Зокрема, українці платитимуть:

"Еру Людям" – 7,70 гривень;

"Енерджі трейд груп" – 7,799;

"Нафтогаз України" – 7,96;

"Тернопільгаз збут" – 7,96;

"Прикарпат енерго трейд" – 7,98;

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"Полтавагаз збут" – 7,99;

"Львівенергозбут" – 8,20;

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46;

"Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,46;

"СвітлоГаз" – 9,99.

Додамо, "Нафтогаз" займає 98% ринку постачання газу для населення.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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