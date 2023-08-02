Поставщики газа объявили цены для населения на август

Поставщики газа обнародовали тарифы для населения на голубое топливо на август 2023 года. В текущем месяце бытовым пользователям придется платить от 7,70 до 10 гривен за кубометр.

Газ предлагает 12 поставщиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компаний.

В частности, украинцы будут платить:

"Эру Людям" – 7,70 гривен;

"Энерджи трейд групп" – 7,799;

"Нафтогаз Украины" – 7,96;

"Тернопольгаз сбыт" – 7,96;

"Прикарпатый энерго трейд" – 7,98;

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"Полтавагаз сбыт" – 7,99;

"Львовэнергосбыт" – 8,20;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46;

"Светгаз" – 9,99.

Добавим, "Нафтогаз" занимает 98% рынка поставок газа для населения.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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