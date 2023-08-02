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Экономика

Поставщики газа объявили цены для населения на август

Анастасия Крыщук

Поставщики газа объявили цены для населения на август

Поставщики газа обнародовали тарифы для населения на голубое топливо на август 2023 года. В текущем месяце бытовым пользователям придется платить от 7,70 до 10 гривен за кубометр.

Газ предлагает 12 поставщиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компаний.

В частности, украинцы будут платить:

  • "Эру Людям" – 7,70 гривен;
  • "Энерджи трейд групп" – 7,799;
  • "Нафтогаз Украины" – 7,96;
  • "Тернопольгаз сбыт" – 7,96;
  • "Прикарпатый энерго трейд" – 7,98;

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  • "Полтавагаз сбыт" – 7,99;
  • "Львовэнергосбыт" – 8,20;
  • "Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46;
  • "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46;
  • "Светгаз" – 9,99.

Добавим, "Нафтогаз" занимает 98% рынка поставок газа для населения.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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Экономика