"Потапці до юшок та борщів": шеф-кухар поділився рецептом хрустких та запашних сухариків з черствого хліба

Домашні сухарики - Що зробити з черствого хліба - потапці з хліба - Анатолій Добровольський

Український шеф-кухар Анатолій Добровольський показав рецепт давньої української страви – потапців. Це сухарики, які готують з черствого хліба та обсмажують із салом.

Завдяки такому способу вони виходять запашні, хрусткі та надзвичайно смачні. Для заправки використайте трави та часник для більш насиченого смаку.

На своїй Instagram-сторінці кулінар показав, як приготувати потапці. Він зауважив, що така проста страва чудово підійде до юшок та борщів.

Які потрібні інгредієнти

Вчорашній або несвіжий хліб 1/2 буханки.

Копчене або звичайне сало – 100 г.

Сіль за смаком.

Рубана зелень та зубчик часнику.

Процес приготування потапців з хліба

1. Візьміть несвіжий хліб та наріжте його на шматки товщиною як палець. Потім ще зробіть кубики.

2. На пательню покладіть сало з прорізом та залиште його витоплюватися.

3. Візьміть підготовлені нарізані сухарики та додайте до сала. Просмажте разом, але перед цим добре перемішайте, аби весь жирок пішов до хліба.

4. Візьміть деко та помістіть туди підсмажені сухарики з салом. Відправте це в духовку на 15 хвилин при температурі 170 градусів.

5. Дістаньте та додайте в сухарики рублену зелень, сіль та часник. Перемішайте все дуже добре та насолоджуйтеся неперевершеним смаком.

Українці у мережі висловили захват такою простою стравою та зауважили, що готували сухарики, але за таким рецептом ніколи. Проте ще наші бабусі робили потапці.

Ми полюбляємо робити сухарики в духовці з часником, але потапці ніколи не робили. Обов‘язково зробимо.

Моя бабуся так робила. І казала потапці, потапці що були у шапці!

Так в нас не робили, тому зроблю обов'язково.

Прикольно, часто робимо сухарики в духовки з італійською травою та часником, Тепер такі обов'язково спробуємо!

Небезпечно натрапляти на Ваші відео, не поївши.

Бабуся теж сухарики називала потапцями. Можна солодкі з молоком, а можна з духмяною олією і сіллю. Які чудові спогади! Дякую Вам за хвилинку дитинства.

Раніше Анатолій Добровольський поділився стародавнім рецептом смачної та запеченої буженини. Ця страва ідеально прикрасить стіл на свята.

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