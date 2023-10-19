'Втрати загарбників там відчутні': у ГУР підтвердили знищення кількох десятків одиниць техніки окупантів під Авдіївкою

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов підтвердив дані про значні втрати окупантів під Авдіївкою. Зокрема, росіяни втратили понад 60 одиниць техніки.

Він наголосив, що цифри можуть бути більшими. Про це Юсов заявив у ефірі телемарафону.

"Це не остаточні цифри і втрати, вочевидь, можуть бути і більшими у загарбників і в техніці, і в живій силі. Якщо говорити про Авдіївський напрямок, то втрати загарбників там відчутні. Вони не виправдані з точки зору поставлених завдань і отриманих результатів", – зазначив представник розвідки.

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Він додав, що спроби окупантів "взяти" Авдіївку, є "політичним завданням". За його словами, окупанти готові піти на великі втрати як серед військ, так і серед техніки.

Зауважимо, раніше аналітики DeepState показали супутникові знімки, на яких помітно багато одиниць знищеної російської техніки у районі села Красногорівки під Авдіївкою. За попередніми даними ЗСУ знищили щонайменше 63 одиниці техніки росіян.

Нагадаємо, бійці Сил оборони України на Запорізькому напрямку ліквідували російського терориста Олександра Можаєва з позивним "Бабай". Цей бойовик був учасником російського вторгнення у Криму та на Донбасі у 2014 році.

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