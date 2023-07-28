Викрадення посвідчення водія: як відновити, та які документи знадобляться

Іноді люди стикаються з викраденням посвідчення водія. У такому випадку важливо оперативно діяти та відновити його якнайшвидше.

Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС. Зазначили, що за таких обставин особа зобов'язана повідомити про втрату територіальний орган Нацполіції та отримати відповідний документ (довідку) для відновлення водійського посвідчення.

Для відновлення посвідчення водія після його викрадення існують два способи: офлайн та онлайн.

Якщо ви обираєте офлайн варіант, вам потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру МВС, де вам допоможуть у відновленні документа. Список документів, які необхідно мати при собі, включає: паспорт громадянина України або закордонний паспорт, ідентифікаційний код, довідку з поліції та, за необхідності, медичну довідку.

Варто зазначити, що якщо посвідчення водія було викрадено за кордоном, його видача буде здійснюватися на загальних підставах в сервісному центрі МВС.

Як альтернатива, ви можете скористатися онлайн сервісами для відновлення посвідчення. Це можна зробити через Електронний кабінет водія або за допомогою застосунку "Дія".

Читайте також: Для чого ключі від авто замотувати у фольгу чи класти в холодильник

Для цього необхідно заповнити всі необхідні поля та сплатити за послугу. Потім вам буде запропоновано зручний спосіб отримання: через відділення "Укрпошти", кур'єрською доставкою, у сервісному центрі МВС або без пластикового бланка у вигляді цифрового документа.

Термін надання послуги з відновлення посвідчення водія в офлайн сервісних центрах зазвичай складає до 5 днів, а для онлайн замовлень – до 10 робочих днів (опрацювання заявки та логістичні операції).

Тоді як вартість відновлення посвідчення орієнтовно становить 270 гривень, але може бути додатково нарахована комісія банку та вартість доставки при замовленні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про небезпеку спеки для тих, хто перебуває в замкнутому просторі. Зокрема, деякі залишені речі в автомобілі можуть стати причиною пожежі, вибуху або інших проблем.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!