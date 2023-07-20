Чи підвищать мінімальну пенсію у 2023 році: експерт дав пояснення

Попри війну, українці продовжують отримувати свої пенсії та інші соціальні виплати. За останнім розрахунками експерта з питань соціальної політики, Андрія Павловського, в Україні проведено індексацію пенсій, а також перерахунок пенсійних виплат працюючим пенсіонерам. Однак, багато громадян зацікавлені, чи планується уряд підвищення мінімальної пенсії.

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Мінімальна пенсія в Україні за віком є еквівалентом прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, якщо є необхідний страховий стаж. Раніше прожитковий мінімум змінювали двічі на рік, 1 липня та 1 грудня, але на жаль, в цьому році такого підвищення не передбачено. Згідно з даними, розмір прожиткового мінімуму становить:

2 093 грн для осіб, які втратили працездатність;

2 684 грн для працездатних осіб;

2 833 грн для дітей віком від 6 до 18 років.

Зазначений прожитковий мінімум для непрацездатних осіб є одночасно і мінімальною пенсією в Україні. Таким чином, розмір мінімальної пенсії залишиться на рівні приблизно 2 100 грн до кінця цього року.

Павловський пояснив, що уряд завжди раніше закладав в чотири рази зміни до закону про бюджет, які поквартально збільшували прожитковий мінімум. Однак, в нинішній складній економічній ситуації, зумовленій війною, країна в даний час не має можливості здійснити такі зміни.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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