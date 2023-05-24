З'явилось пояснення, як саме було зрежисовано 'знищення техніки' легіону 'Свобода Росії' на Бєлгородщині (фото)

З'явилось пояснення, як саме росіяни зрежисирували знищення техніки легіону "Свобода Росії".

"Ці машини не врізалися в цю траншею. Поясню, чому"

Жодного гравію в протекторі шини. Насправді на шинах взагалі немає бруду. Авто помістили в траншею з бортової платформи. Навіть малобюджетний фільм про війну не буде настільки нереалістичний.

Переходимо до наступного

Це авто врізалось кузовом в траншею, але ґрунт перед ним не пошкоджений, що б неодмінно сталось, якби авто врізалось навіть зі швидкістю 10 миль на годину. Враховуючи, що це важкий транспортний засіб, від удару ґрунт зміститься. Цей транспортний засіб було розміщено туди з платформи.

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Як переднє колесо подолало траншею, а задні ні? Тим паче, що в нього носом врізався інший автомобіль. Мало того, він не залишив слідів від шин. Фактично, шина взагалі ніколи не торкалася землі. Примітно, оскільки він щойно подолав траншею.

А ось тут грунт зміщений. що було спричинене рухом шини справа наліво. Тобто авто боком штовхали у траншею.

Ось як це було зроблено: за допомогою бортової вантажівки та крану росіяни опустили транспортні засоби та розташували їх так, ніби вони зазнали пошкоджень. Ймовірно, авто були захоплені в Україні кілька місяців тому або отримані від Ірану.

Нагадаємо, Міноборони рф прозвітували про знищення "диверсантів" у Білгородські області.

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