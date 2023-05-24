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Суспільство

З'явилось пояснення, як саме було зрежисовано "знищення техніки" легіону "Свобода Росії" на Бєлгородщині (фото)

Ціхоцька Марія

З'явилось пояснення, як саме було зрежисовано 'знищення техніки' легіону 'Свобода Росії' на Бєлгородщині (фото)

З'явилось пояснення, як саме росіяни зрежисирували знищення техніки легіону "Свобода Росії".

"Ці машини не врізалися в цю траншею. Поясню, чому"

 

Жодного гравію в протекторі шини. Насправді на шинах взагалі немає бруду. Авто помістили в траншею з бортової платформи. Навіть малобюджетний фільм про війну не буде настільки нереалістичний.

Переходимо до наступного

 

Це авто врізалось кузовом в траншею, але ґрунт перед ним не пошкоджений, що б неодмінно сталось, якби авто врізалось навіть зі швидкістю 10 миль на годину. Враховуючи, що це важкий транспортний засіб, від удару ґрунт зміститься. Цей транспортний засіб було розміщено туди з платформи.

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Як переднє колесо подолало траншею, а задні ні? Тим паче, що в нього носом врізався інший автомобіль. Мало того, він не залишив слідів від шин. Фактично, шина взагалі ніколи не торкалася землі. Примітно, оскільки він щойно подолав траншею.

 

А ось тут грунт зміщений. що було спричинене рухом шини справа наліво. Тобто авто боком штовхали у траншею.

 

Ось як це було зроблено: за допомогою бортової вантажівки та крану росіяни опустили транспортні засоби та розташували їх так, ніби вони зазнали пошкоджень. Ймовірно, авто були захоплені в Україні кілька місяців тому або отримані від Ірану.

Нагадаємо, Міноборони рф прозвітували про знищення "диверсантів" у Білгородські області.

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Суспільство