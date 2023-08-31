З'явилося перше фото з місця катастрофи двох Мі-8, в якій загинули шестеро пілотів

29 серпня у Краматорському районі Донецької області відбулося падіння військових гелікоптерів Мі-8. Унаслідок трагедії загинули шестеро пілотів 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Сікорського.

В Офісі Генерального прокурора України показали фото з місця падіння гелікоптерів.

Зазначається, що "за фактом авіатрощі двох вертольотів на Донеччині розпочато провадження".

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"За процесуального керівництва Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону розпочато кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України)", – зауважили в Генпрокуратурі.

За даними ГПУ, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється ДБР.

Нагадаємо, 25 серпня у Житомирській області сталася трагедія – у результаті авіакатастрофи загинули троє українських пілотів, серед яких був відомий льотчик Андрій Пільщиков із позивним "Джус".

Державне бюро розслідувань (ДБР) перевіряє три версії зіткнення двох навчально-бойових літаків L-39.

Пілотів, які загинула на Житомирщині 25 серпня, представили до державних нагород. Також їм присвоїли нові військові звання.

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