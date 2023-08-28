Слідство назвало три можливі причини авіакатастрофи на Житомирщині, у якій загинули троє пілотів

Державне бюро розслідувань (ДБР) наразі перевіряє три версії зіткнення двох навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині 25 серпня.

Про це повідомила радниця зі стратегічних комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в етері єдиного телемарафону "Єдині новини".

За її словами, слідство розглядає версії про: технічну несправність літаків; помилку пілотів; порушення при організації здійснення польотів.

"Щоб довести одну з версій, треба провести немало експертиз, які не робляться за один день", – зазначила Сапьян.

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Вона наголосила, що поки це лише версії, які потребують доведення. Рішення щодо можливої перевірки навчально-бойових літаків L-39 має ухвалювати Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

Фахівці командування, а також Генштабу ЗСУ також будуть залучатися до розслідування. ДБР обіцяє провести ретельну перевірку, щоб встановити всі причини трагедії.

Сапьян повідомила, що, за останніми даними слідства, катастрофа відбулася внаслідок зіткнення двох літаків під час маневру розвороту.

Нагадаємо, 25 серпня у Житомирській області сталася трагедія – у результаті авіакатастрофи загинули троє українських пілотів, серед яких був відомий льотчик Андрій Пільщиков із позивним "Джус".

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