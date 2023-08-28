Следствие назвало три возможных причины авиакатастрофы в Житомирской области, в которой погибли трое пилотов

Государственное бюро расследований (ДБР) проверяет три версии столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39 на Житомирщине 25 августа.

Об этом сообщила советница по стратегическим коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян в эфире единого телемарафона "Единые новости".

По ее словам, следствие рассматривает версии о: технической неисправности самолетов; ошибку пилотов; нарушение при организации совершения полетов.

"Чтобы доказать одну из версий, нужно провести немало экспертиз, которые не производятся за один день", — отметила Сапьян.

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Она подчеркнула, что пока это только версии, требующие доказательства. Решение о возможной проверке учебно-боевых самолетов L-39 должно принимать Командование Воздушных Сил Вооруженных сил Украины.

Специалисты командования, а также Генштаба ВСУ также будут привлекаться к расследованию. ДБР обещает тщательную проверку, чтобы установить все причины трагедии.

Сапьян сообщила, что, по последним данным следствия, катастрофа произошла в результате столкновения двух самолетов во время маневра разворота.

Напомним, 25 августа в Житомирской области произошла трагедия – в результате авиакатастрофы погибли три украинских пилота, среди которых был известный летчик Андрей Пильщиков с позывным "Джус".

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