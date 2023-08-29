Загиблим на Житомирщині льотчикам присвоїли нові звання та представили до нагород

Пілотів, які загинула під час зіткнення двох навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині 25 серпня, представили до державних нагород. Також їм присвоїли нові військові звання.

Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗС України в Telegram. Зазначили, що нові військові звання їм присвоїли відповідно до наказу командувача Повітряних Сил ЗСУ № 661 від 28 серпня 2023 року.

Зокрема, військове звання "підполковник" (посмертно) присвоїли майорам В’ячесляву Мінці та Сергію Проказіну, тоді як капітану Андрію Пільщикову присвоєно військове звання "майор" (посмертно).

Читайте також: "Мінка, Проказін, Juice": побратими загиблих при зіткненні L-39 пілотів щемливо попрощалися з героями (відео)

Відео дня

Також пілотів представили до державних нагород.

"Військових пілотів, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання на Житомирщині 25 серпня 2023 року, представлено до державних нагород. Вічного польоту, побратими", - йшлося в повідомленні.

Нагадаємо, 25 серпня у Житомирській області сталася трагедія – у результаті авіакатастрофи загинули троє українських пілотів, серед яких був відомий льотчик Андрій Пільщиков із позивним "Джус".

Державне бюро розслідувань (ДБР) перевіряє три версії зіткнення двох навчально-бойових літаків L-39.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!