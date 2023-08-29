Погибшим в Житомирской области летчикам присвоили новые звания и представили к наградам

Пилотов, погибших во время столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39 в Житомирской области 25 августа, представили к государственным наградам. Также им присвоили новые воинские звания.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВС Украины в Telegram. Новые воинские звания им присвоили в соответствии с приказом командующего Воздушными Силами ВСУ № 661 от 28 августа 2023 года.

В частности, воинское звание "подполковник" (посмертно) присвоили майорам Вячеславу Минке и Сергею Проказину, тогда как капитану Андрею Пильщикову присвоено воинское звание "майор" (посмертно).

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Также пилотов представили к государственным наградам.

"Военные пилоты, трагически погибшие во время выполнения боевого задания на Житомирщине 25 августа 2023 года, представлены к государственным наградам. Вечного полета, собратья", - говорилось в сообщении.

Напомним, 25 августа в Житомирской области произошла трагедия – в результате авиакатастрофы погибли три украинских пилота, среди которых был известный летчик Андрей Пильщиков с позывным "Джус".

Государственное бюро расследований (ГБР) проверяет три версии столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39.

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