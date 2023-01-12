З'явилося відео, як боєць 'Якудза' біля Бахмута врятував пораненого побратима з-під ворожого вогню

Боєць 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України з позивним "Якудза" самотужки порятував пораненого побратима. Під вогнем противника він надав йому допомогу та переніс у безпечну зону.

Відео порятунку українського захисника з'явилося у мережі. Його опублікували на сторінці 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ у Фейсбуці.

"Нещодавно, в районі Бахмута під час штурму ворожих позицій поранило офіцера 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України. Воїн із позивним "Якудза" під шаленим вогнем противника надав йому допомогу і самотужки витяг його з-під обстрілу у безпечну зону", – розповіли у бригаді.

У ДШВ ЗСУ зауважили, що боєць "Якудза" є досвідченим командиром групи: "Поранених витягує з поля бою не вперше. Тут в пригоді і сила, і досвід єгеря-десантника".

Сам "Якудза" прокоментував свій вчинок так: "Під час штурму був запеклий бій з ворогом. Мій друг офіцер отримав важке поранення з кулемета в ногу буквально під позиціями ворога. Я його протягнув від позицій ворога до наших позицій. Майже всю дорогу сам".

Герой також розповів, як у Соледарі доводилося виводити поранених через два мінних поля. "всі хлопці хочуть відновитися перш за все, потім вже повернутися до лав. Ніхто, я певен, задню не дасть. Добивати ворога, стояти далі, ми вже показали, що можемо вистояти, вистояли – в Ізюмі, Соледарі, Бахмуті".

Якудза каже, що на Ізюмському напрямку, якщо оцінювати за десятибальною шкалою, військові справилися "на шестірку, в Соледарі – міцна вісім, ав Бахмуті – дев'ять, дев'ять з половиною". "Десяточка буде вже у пеклі", – додав він.

Нагадаємо, що журналіст Іван Яковина вважає, що офіційні силовики рф виявилися абсолютно безсилими, тому якщо Євген Пригожин зуміє показати ефективність ПВК "Вагнер" та захопити хоча б Соледар, то путін надасть йому півмільйонну армію для весняного походу на Київ із Білорусі.

Раніше українські військові знищили штурмову групу ПВК "Вагнер". Ліквідація окупантів відбулася під час спроби ворога зайти в промзону Соледара на Донеччині.

Військовий з позивним "Киянин" розповів про ситуацію на одному з найгарячіших напрямків фронту – Бахмутському. За його словами, ворог кидає нові сили на захоплення Соледара та Бахмута.

У британській розвідці зауважили, що російські армійці та найманці ПВК "Вагнер" намагаються захопити Соледар у Донецькій області, аби оточити Бахмут з півночі. Таким чином ворог планує порушити українські лінії зв'язку.

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