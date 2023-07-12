Покличете злих духів: Чому категорично не можна стукати ложкою об чашку при розмішуванні

Чому не можна стукати ложкою об чашку

Ложка завжди вважалася символом достатку та сімейного благополуччя. Уявімо ідеальну картину, де у кожного члена родини є власна ложка, якою ніхто інший не користується. Це пояснюється тим, що цей предмет відображає енергетику свого власника. Існує декілька прикмет та забобонів, пов'язаних з цим столовим приладом, про які розповідають фахівці в галузі езотерики.

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Якщо ви випадково впустили ложку, це може бути знаком прибуття гостей; Ложка, яка випала на підлогу, може передвіщати несподіваний візит чи отримання новин; Ложка, що лежить поряд із ялинкою, символізує щастя та добробуту на Новий рік; Якщо ви випадково підкинули ложку своєму партнеру під час їжі, це може передвіщати конфлікти та розрив стосунків; Ложка, що звалюється разом із супом, може передвіщати серйозну хворобу найближчим часом; Якщо перед важливою справою ви випадково впустили ложку на підлогу, це може принести невдачу; Ложка, що випала на підлогу, і не була піднята, може залучити негативну енергію у ваш будинок; Якщо ложка випала на підлогу, і ви її підняли, рекомендується тричі поцілувати її, щоб уникнути нещастя; Якщо ложка плаває у вашій чашці, це означає, що найближчим часом вас чекає багато удачі та благополуччя; Варто уникати стукоту ложкою об чашку під час перемішування рідини, оскільки таке діяння, за повір'ями наших предків, може привернути злі духи та небезпечну силу.

Проте варто зазначити, що ці прикмети не мають наукового обґрунтування і не слід спиратися на них як на надійне джерело інформації.

Нагадаємо, ми вже писали про те, чому не можна самостійно стригтись.

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