Правило двох стін та звернення путіна до НАТО: мережа вибухнула мемами після удару по Кремлю

У ніч на 3 травня Кремль атакували два дрони, втім інформація про це з'явилася лише вдень. Одразу після цього користувачі соціальних мереж почали публікувати меми та фотожаби.

Українці висміяли чергову "бавовну" на росії та небоєздатне ППО окупантів. Також на мемах показали президента рф володимира путіна, який просить НАТО закрити небо над Кремлем.

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Зауважимо, пресслужба президента рф заявила, що цей удар було здійснено "київським режимом". Інцидент назвали "спланованою терористичною акцією та замахом на президента" напередодні Дня Перемоги та параду 9 травня.

Нагадаємо у ніч на 3 травня у Темрюкському районі Краснодарського краю у селищі Волна біля порту Тамань спалахнув резервуар з нафтопродуктами. росіяни заявляли про атаку дронів.

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