Правило двух стен и обращение путина в НАТО: сеть взорвалась мемами после удара по Кремлю

В ночь на 3 мая Кремль атаковали два дрона, впрочем, информация об этом появилась лишь днем. Сразу после этого пользователи социальных сетей начали публиковать мемы и фотожабы.

Украинцы высмеяли очередную "бавовну" на россии и небоеспособное ПВО оккупантов. Также на мемах показали президента рф владимира путина, который просит НАТО закрыть небо над Кремлем.

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Заметим, пресс-служба президента рф заявила, что этот удар был осуществлен "киевским режимом". Инцидент назвали "спланированной террористической акцией и покушением на президента" в канун Дня Победы и парада 9 мая.

Напомним, в ночь на 3 мая в Темрюкском районе Краснодарского края в поселке Волна возле порта Тамань вспыхнул резервуар с нефтепродуктами. россияне заявляли об атаке дронов.

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