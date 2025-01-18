Уряд змінив порядок розрахунку пенсій у 2025 році: про що йдеться

В Україні готується чергова пенсійна реформа, яка може суттєво змінити підхід до розрахунку виплат. Уряд розробив новий законопроєкт, який передбачає введення накопичувальної пенсійної системи. Водночас, як це вплине на життя пенсіонерів — стане легше чи важче — поки невідомо.

Міністерство соціальної політики опублікувало законопроєкт, який передбачає нову систему обчислення пенсій із використанням "пенсійних балів". За кожен місяць роботи, під час якого працівник отримував середню зарплату, йому нараховуватиметься 10 балів. Зарплата вище середньої забезпечить більшу кількість балів, а менша — відповідно, меншу. Про це пише Уніан.

Розмір пенсії складатиметься з базової (30% від "чистої" мінімальної зарплати) та страхової частин. Остання обчислюється шляхом множення накопичених балів на їхню вартість, яку встановлюватиме Кабмін.

Проте є невизначеність: вартість балу поки не озвучена, що ускладнює оцінку потенційного розміру пенсій.

Юристи відзначають, що зміни можуть бути вигідними для тих, хто вже отримує мінімальні пенсії, оскільки вони зростуть завдяки індексації. Однак, через дефіцит Пенсійного фонду, уряд, найімовірніше, буде підвищувати пенсії поступово.

Також передбачено, що пенсії коригуватимуться залежно від економічного стану країни. Це означає, що у випадку зростання середніх зарплат підвищуватиметься і вартість балів. Але якщо зарплати зменшаться, пенсії також можуть бути знижені.

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Експерти наголошують, що реформа може мати складнощі на етапі впровадження. Наприклад, громадяни, які працювали до 2000 року, можуть стикнутися з труднощами при підтвердженні доходів.

Крім того, навіть до запровадження реформи деякі категорії пенсіонерів вже постраждали. Уряд обмежив розмір пенсій, що перевищують 10 прожиткових мінімумів (23 610 грн), що зачепило понад 17 тисяч українців.

Незважаючи на обіцянки уряду зробити систему справедливішою, пенсійна реформа залишається під питанням. Багато залежить від економічної ситуації, ресурсів Пенсійного фонду та фінансової підтримки держави. Впровадження новацій може затягнутися, а пенсіонери, ймовірно, не відчують суттєвих покращень у найближчі роки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні незабаром проведуть масштабне підвищення всіх пенсій.

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