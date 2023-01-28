Уряд планує переглянути тарифи на комуналку: стало відомо коли

До закінчення опалювального сезону комунальні тарифи в Україні переглядатись не будуть. Проте в уряді вважають, що ціни мають зрости.

Про це повідомив Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Костянтин Ущаповський. Його заяву розповсюдила пресслужба НКРЕКП.

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Чиновник зауважив, що НКРЕКП, Міністерство енергетики та уряд загалом "шукають оптимальний шлях, для того, щоб розробити програму, згідно з якою після закінчення опалювального сезону можна було б повернутись до цього питання (зміни тарифів. – Ред.)".

Ущаповський зазначив, що завдяки підвищенню тарифів, зокрема, буде змога підвищити зарплати енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури. Це дозволить також залучити кошти для проведення аварійних відновлювальних робіт.

"Ми з вами повинні врахувати, що в енергетиці працює дуже велика кількість людей і вони теж живуть в цій країні, теж потребують відповідної компенсації за свій труд. І хоча б рівень інфляції по зарплатах, хоча б щоб могли оперативні бригади вирушати на місце і робити ті ремонти. Щоб закуповувався необхідний аварійний запас, всі ці затрати теж зросли", – додав голова НКРЕКП.

Нагадаємо, що Україна витрачає чималі кошти на відновлення критичної інфраструктури та об'єктів енергетики. Тому українці починають вдаватися в питання: чи зростуть тарифи на комунальні тарифи у 2023 році.

Фахівці рекомендують, щоб не витрачати більше грошей на опалення, встановити газові лічильники, якщо ви цього ще не зробили. Тоді ви будете сплачувати лише за спожите паливо.

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