Право на дострокову пенсію та пільговий стаж: що треба знати мобілізованим військовослужбовцям

Українські військовослужбовці, зокрема мобілізовані під час дії воєнного стану, мають гарантовані законом права на особливі умови пенсійного забезпечення. Серед таких — достроковий вихід на пенсію за віком і зарахування служби до пільгового стажу. Це означає, що учасники бойових дій можуть вийти на пенсію раніше за інших громадян.

Пенсійний фонд України зазначає: якщо людина до мобілізації працювала на посаді, що надає право на пільгову пенсію, то час служби у Збройних силах не перериває цього права. Весь період проходження служби буде враховано в загальний страховий стаж, який необхідний для оформлення пенсії на пільгових умовах. Іншими словами, якщо до мобілізації людина мала підстави для дострокового виходу на пенсію, то після демобілізації цей стаж буде збережено і додано до загального стажу.

Проходження військової служби не є причиною для розриву трудових відносин. Працівника офіційно звільняють від виконання обов’язків на час служби, однак його посада лишається за ним. У трудовій книжці має бути зроблений відповідний запис. Це не лише підтвердження збереження місця роботи, а й важливий доказ для подальшого поновлення трудових прав.

Чинне законодавство України гарантує зарахування строку служби у ЗСУ до всіх основних видів стажу — зокрема, страхового, трудового, стажу за фахом і навіть державної служби. Причому навіть у випадках, коли роботодавець не сплачує внески до пенсійного фонду під час мобілізації працівника, цей період не втрачається й не шкодить пенсійному обліку.

Окремо варто згадати так звану пільгову вислугу. Вона передбачає, що кожен місяць служби під час особливого періоду зараховується як три місяці до загального трудового стажу. Це правило прописане в урядовій постанові та дозволяє суттєво прискорити набір необхідного стажу для виходу на пенсію.

Крім військових, така пільга поширюється і на інших категорій службовців — зокрема поліцейських, працівників спецслужб, рятувальників, співробітників СБУ, НАБУ, ДБР, БЕБ, судової охорони, а також колишніх працівників міліції за умови, що вони мають вислугу та нині працюють у держструктурах. Пільгове нарахування стажу (місяць за три) застосовується до тих, хто мав хоча б один місяць безпосередньої участі в бойових діях.

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Окремо регулюється право на пенсію для учасників бойових дій. Чоловіки з відповідним статусом можуть скористатися правом дострокового виходу на пенсію вже з 55 років, а жінки — з 50. Для цього потрібно мати відповідний страховий стаж: щонайменше 25 років для чоловіків і 20 — для жінок. При цьому весь час служби, як кадрової, так і мобілізаційної, враховується як страховий стаж, що дозволяє військовим скористатися пенсійними правами раніше.

Таким чином, держава забезпечує соціальний захист для тих, хто захищає її зі зброєю в руках. Учасники бойових дій мають не лише гарантоване збереження місця роботи, а й право на пільгове нарахування стажу та дострокове пенсійне забезпечення, що є важливим елементом поваги та підтримки з боку суспільства.

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