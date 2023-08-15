Чудово смакує з тостами: рецепт сливової нутели на зиму
Сливове варення можна удосконалити, додавши какао та вершкове масло. Рецептом поділився Shuba.
Інгредієнти:
Сливи – 3 кг
Какао-порошок – 150 г
Цукор – 1 кг
Цукор ванільний – 20 г
Масло вершкове 82% – 250 г
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Спосіб приготування:
1. Сливи помийте, поріжте та подрібніть до стану пюре.
2. Викладіть пюре у каструлю, додайте цукор та перемішайте.
3. Доведіть до кипіння та збирайте піну. Варіть 40-60 хвилин.
4. Додайте какао і ванільний цукор, перемішайте.
5. Потім додайте вершкове масло та варіть ще 10 хвилин.
6. Гаряче варення налийте у стерилізовані банки та герметично закрийте кришками.
7. Переверніть, закутайте та поставте у темне місце на декілька днів.
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