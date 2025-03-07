Премʼєр Італії Мелоні запропонувала поширити дію 5 статті НАТО на Україну

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні запропонувала поширити дію статті 5 Північноатлантичного договору на Україну, не чекаючи її офіційного вступу до НАТО. Вона вважає, що такий крок забезпечить Україні довготривалу та надійну безпеку.

За словами Мелоні, надання Києву гарантій колективної оборони НАТО без формального членства було б ефективнішим, ніж альтернативні варіанти, зокрема введення миротворчих сил для моніторингу режиму припинення вогню. Вона зазначила, що поширення на Україну таких самих механізмів захисту, як для країн-членів Альянсу, стане значно ефективнішою гарантією безпеки, ніж інші пропозиції, які наразі обговорюються. Про це пише Financial Times.

Читайте також: У Трампа назвали умову поновлення переговорів із Зеленським

Роз’яснюючи відмінність між її ініціативою та повноправним членством України в НАТО, прессекретар італійського уряду наголосив, що запропонований формат передбачає застосування принципу колективної оборони для захисту України навіть без її офіційного входження до Альянсу.

Мелоні також заявила, що відправлення військових контингентів, зокрема британських чи будь-яких інших, є найскладнішим і, ймовірно, найменш ефективним рішенням. Вона підкреслила, що неодноразово висловлювала свою позицію щодо цього питання і виключає можливість направлення італійських військових у рамках таких ініціатив.

Нагадаємо, Трамп запропонує Конгресу план припинення війни в Україні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!