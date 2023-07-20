Перевищує показники деяких держав-членів: скільки стандартів НАТО запровадили в Україні

Україна вже запровадила 287 стандартів НАТО. Зокрема, частина з них – першочергові вимоги Альянсу, а інша частина є власною ініціативою держави.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України в Telegram. Таким чином Україна не лише посідає є перше місце серед держав-партнерів НАТО, але й навіть перевищує показники деяких держав-членів.

В Силах безпеки та оборони України запроваджено 287 стандартів НАТО. Це – майже чверть від загальної кількості, йшлося в повідомленні Міноборони.

Таким чином 174 запроваджені стандарти НАТО є першочерговими вимогами Альянсу в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО. Тоді як інші 113 стандартів НАТО, що вже діють в Україні, є ініціативою нашої держави.

Нагадаємо, 11-12 липня у Вільнюсі (Литва) проходив саміт НАТО, який повинен визначити шлях України щодо членства в Альянсі та надати нашій країні гарантій безпеки. Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що Україна прагне отримати безпекові гарантії від країн-партнерів на час, поки наша держава здійснює вимоги щодо приєднання до Альянсу.

Під час саміту союзники схвалили для нашої країни пакет із трьох складових, який наблизить Україну до НАТО: багаторічна програма практичної допомоги, створення нової Ради Україна-НАТО, іпідтвердили, що Україна стане членом Альянсу та прибрали вимогу про План дій щодо членства.

Після дводенного саміту НАТО Володимир Зеленський виступив на пресконференції, аби підбити підсумки. Зокрема, він заявив, що після закінчення війни Україну точно запросять до членства в НАТО, і вона стане повноправним членом Альянсу.

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