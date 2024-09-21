За яких умов громадяни можуть втратити пільги на комуналку

Міністерство соціальної політики України підготувало проєкт закону, що стосується пільг на комунальні послуги. Пропонується припиняти надання пільг у випадку наявності заборгованості. Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на проєкт закону, оприлюднений для обговорення на веб-сайті ФПУ, як повідомляють Патріоти України.

Законопроєкт передбачає обов'язок пільговиків щомісячно оплачувати фактично спожиті житлово-комунальні послуги.

"Порядок надання пільг у разі несплати за комунальні послуги визначатиметься Кабінетом Міністрів України", - зазначено в документі.

Читайте також: Українців почали штрафувати на значні суми за лічильники

У пояснювальній записці до проєкту вказано, що щорічно з державного бюджету виділяється не менше 40 млрд гривень на соціальну підтримку громадян для оплати комунальних послуг у формі житлових субсидій та пільг. Зокрема, у 2024 році близько 17,2 млрд гривень планується на пільги та майже 30,3 млрд гривень - на субсидії.

Пільги та житлові субсидії надаються отримувачам виключно у грошовій формі через органи Пенсійного фонду України. Таким чином, держава спрямовує кошти бенефіціарам відповідно до їх цільового призначення - для оплати спожитих комунальних послуг.

Проте, за даними постачальників комунальних послуг, загальна заборгованість населення щороку зростає через підвищення цін та тарифів, що зумовлено погіршенням економічної ситуації в країні внаслідок російської агресії. За інформацією Пенсійного фонду України, станом на 1 серпня 2024 року загальна сума боргу громадян, які отримують пільги на оплату комунальних послуг, сягнула 732,9 млн гривень.

Автори проєкту наголошують, що однією з умов призначення житлової субсидії є відсутність заборгованості за комунальні послуги або наявність договору про її реструктуризацію. Це забезпечує контроль платіжної дисципліни та цільове використання коштів. "Однак у чинному законодавстві відсутні положення щодо врахування наявності заборгованості при наданні пільг. Для врегулювання цих питань розроблено даний проєкт", - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як уникнути переплати за газ.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!