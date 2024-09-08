За яких умов пенсіонери мають право на додаткові виплати

Вихід на пенсію – важливий етап у житті кожної людини. В Україні держава передбачає ряд соціальних гарантій для пенсіонерів, зокрема, додаткові виплати до основної пенсії. Розглянемо детальніше, на які доплати можуть розраховувати українські пенсіонери. Про це пише 24 tv.ua.

Мінімальна пенсія та доплати після 65 років

Держава гарантує, що пенсія особи, яка досягла 65 років і має необхідний страховий стаж (30 років), становитиме не менше 40% від розміру мінімальної заробітної плати. Якщо розрахована пенсія менша за гарантований мінімум, пенсіонер автоматично отримує доплату до необхідного рівня. Розмір мінімальної пенсії переглядається щорічно, тому розмір доплат також може змінюватися.

Доплати за віком

Крім гарантованого мінімуму, держава передбачає додаткові виплати для пенсіонерів похилого віку:

Після 70 років: До основної пенсії додається 300 гривень.

До основної пенсії додається 300 гривень. Після 75 років: Доплата збільшується до 456 гривень.

Доплата збільшується до 456 гривень. Після 80 років: Доплата становить 570 гривень.

Ці доплати призначаються автоматично після досягнення відповідного віку і не потребують додаткового звернення до пенсійного фонду.

Хто має право на додаткові виплати?

Право на додаткові виплати мають всі пенсіонери, які відповідають встановленим критеріям:

Вік: Досягнення відповідного вікового цензу (65, 70, 75 або 80 років).

Досягнення відповідного вікового цензу (65, 70, 75 або 80 років). Страховий стаж: Наявність необхідного страхового стажу.

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Як отримати додаткові виплати?

Як правило, додаткові виплати призначаються автоматично і відображаються у пенсійному посвідченні. Якщо ви не отримуєте додаткові виплати, які вам належать, необхідно звернутися до пенсійного фонду за роз'ясненнями.

Розмір пенсії та додаткових виплат може змінюватися в залежності від різних факторів, таких як:

Розмір заробітної плати протягом трудової діяльності.

Наявність додаткових видів страхового стажу.

Зміни в законодавстві.

Держава забезпечує певні соціальні гарантії для пенсіонерів, зокрема, додаткові виплати до основної пенсії. Знання своїх прав і можливостей дозволить вам отримати всі належні виплати та забезпечити собі гідний рівень життя на пенсії.

Для отримання більш детальної інформації про розмір пенсії, додаткові виплати та порядок їх нарахування, рекомендується звернутися до Пенсійного фонду України або до найближчого сервісного центру.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, який середній розмір пенсії отримують українці у 2024 році.

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