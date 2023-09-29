Принесете в дім хвороби: Чому восени не можна сушити білизну на вулиці

Чому восени не можна сушити речі на вулиці

Осінь — це період змін, врожаю та догляду за природою перед настанням зими. В цей час існують численні прикмети та забобони, пов'язані із забороненими діями, що, за віруваннями, можуть привести до невдач та біди.

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Згадані прикмети і забобони можуть мати різний ступінь віри в різних культурах, але вони додають колориту і традиційній культурі. Тож у виданні ukr.media розглянули деякі з них.

Збирати останні плоди: Віриться, що останні плоди в саду або на городі слід залишити до весни. Вони служать їжею для духів природи і можуть принести удачу у наступному сезоні. Звісно, це не означає, що треба залишити урожай цілком, але деяку частину краще залишити на майбутнє. Починати великі будівництва: Осінь вважається часом сповільнення природних процесів, тому початок великого будівництва або ремонту може залучити проблеми. Краще відкласти будівельні проєкти до весни, коли енергія природи прокидається. Сушити речі на вулиці: Вологість повітря збільшується восени, тож сушити текстильні вироби надворі може бути неефективно. Згідно з прикметами, це може призвести до проблем у будинку. Раціонально дотримуватися цього підходу. Починати нові проєкти: Осінь вважається не найкращим часом для початку нових справ або проєктів. Замість цього, краще завершити розпочаті завдання та готуватися до зими. Зривати павутину: За народними віруваннями, павутиння восени служить захистом від злих духів та негативних енергій. Зриваючи павутину, можна втратити власний успіх і принести негатив у свій будинок. Використовувати сухе листя: Сухе листя, що випадає восени, асоціюється з в'яненням та відходами. За деякими прикметами, використання сухого листя може привести до помилок. Тому краще викидати його або використовувати для компосту. Викидати останній хліб: Останній шматок хліба або іншої їжі вважається символом добробуту. За прикметами, його не слід викидати восени, оскільки це може принести невдачі в житті.

Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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