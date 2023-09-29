Принесете в дом болезни: Почему осенью нельзя сушить белье на улице

Осень – это период перемен, урожая и ухода за природой перед наступлением зимы. В настоящее время существуют многочисленные приметы и предрассудки, связанные с запрещенными действиями, которые по верованиям могут привести к неудачам и бедам.

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Упомянутые приметы и предрассудки могут иметь разную степень веры в разных культурах, но они придают колориту и традиционной культуре. Так что в издании ukr.media рассмотрели некоторые из них.

Собирать последние плоды: Верится, что последние плоды в саду или огороде следует оставить до весны. Они служат едой для духов природы и могут принести удачу в следующем сезоне. Конечно, это не значит, что нужно оставить урожай целиком, но некоторую часть лучше оставить на будущее. Начинать большие постройки: Осень считается временем замедления естественных процессов, поэтому начало большого строительства или ремонта может привлечь проблемы. Лучше отложить строительные проекты до весны, когда энергия природы просыпается. Сушить вещи на улице: Влажность воздуха увеличивается осенью, так что сушить текстильные изделия на улице может быть неэффективно. Согласно приметам, это может привести к проблемам дома. Рационально придерживаться этого подхода. Начать новые проекты: Осень считается не лучшим временем для начала новых дел или проектов. Вместо этого лучше завершить начатые задания и готовиться к зиме. Срывать паутину: По народным верованиям, паутина осенью служит защитой от злых духов и негативных энергий. Срывая паутину, можно потерять свой успех и принести негатив в свой дом. Использовать сухие листья: Сухие листья, выпадающие осенью, ассоциируются с увяданием и отходами. По некоторым приметам, использование сухих листьев может привести к ошибкам. Поэтому лучше выбрасывать его или использовать для компоста. Выбрасывать последний хлеб: Последний кусок хлеба или другой пищи считается символом благополучия. По приметам его не следует выбрасывать осенью, поскольку это может принести неудачи в жизни.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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