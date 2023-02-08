Приправи для страв: які не варто вживати через ризик для здоров'я

Різні приправи, які часто використовуються при приготуванні їжі, надають стравам особливого смаку. Однак окремі можуть завдати шкоди здоров'ю.

У списку приправ, які не варто використовувати опинилися соєвий соус, глутамат натрію, гострий перець, оцет, м'ята, базилік, розмарин, кориця, лакриця тощо.

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Деталі заборони:

М'ята у великій кількості може дратувати шлунково-кишковий тракт. Якщо ви додаєте її до страв у малих дозах, це може спричинити "загальмованість", а в надто великих – перезбудження або безсоння. Крім того, м'ята може призвести до загострення гастриту або виразки.

Глутамат натрію – зустрічається у багатьох продуктах. Він може спричинити сильну алергічну реакцію та спровокувати тахікардію.

Глютамінова кислота – може викликати алергічну реакцію, спричинити головний біль, нервове збудження, має здатність впливати на зір, може призвести до діареї, чи нападів астми. При регулярному зловживанні цією добавкою вам може загрожувати ожиріння та навіть онкологія.

Кориця – при щоденному вживанні, або при вживанні у значній кількості може негативно вплинути на печінку.

Мускатний горіх – при "передозуванні" може спричинити судоми та конвульсії.

Гострий перець, гірчиця та часник – не варто вживати людям із проблемою травної системи, оскільки може спричинити подразнення слизової оболонки. Їх заборонено вживати, якщо ви маєте захворювання шлунково-кишкового тракту, або хвороби дванадцятипалої кишки. Не рекомендуються вони при гіпертонії, оскільки підвищують артеріальний тиск.

Соєвий соус – містить багато шкідливих субстанцій та навіть канцерогенні речовини.

Гвоздика – при зловживанні може викликати сильну сонливість, бо є седативним засобом.

Розмарин – його не варто вживати при вагітності, оскільки він здатен впливати на скорочення матки, що загрожує передчасними пологами та навіть викиднем. Ця приправа також має сечогінний ефект, тож дає навантаження на нирки. А ще він здатен підвищити кров'яний тиск.

Шавлія – її олія містить речовину монотерпін, що є активним токсином. Перебір з цією приправою може спровокувати тахікардію, судоми та галюцинації.

Шафран – вважається, що лише п'ять грамів цієї трави можуть спричинити отруєння. А подвійна доза приправи навіть здатна спровокувати викидень.

Сіль та цукор – вживати їх рекомендується у мінімальних кількостях.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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