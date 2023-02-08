Приправы для блюд: какие не следует употреблять из-за риска для здоровья

Различные приправы, часто используемые при приготовлении пищи, придают блюдам особый вкус. Однако некоторые могут нанести вред здоровью.

В списке приправ, которые не следует использовать, оказались соевый соус, глутамат натрия, острый перец, уксус, мята, базилик, розмарин, корица, лакрица и т.д.

Читайте также: Названы 3 продукта с наибольшим содержанием сахара, от которых лучше отказаться, чтобы сохранить здоровье

Детали запрета:

Мята в большом количестве может раздражать желудочно-кишечный тракт. Если вы добавляете ее к блюдам в малых дозах, это может повлечь за собой "заторможенность", а в слишком больших - перевозбуждение или бессонницу. Кроме того, мята может привести к обострению гастрита или язвы.

Видео дня

Глутамат натрия встречается во многих продуктах. Он может вызвать сильную аллергическую реакцию и спровоцировать тахикардию.

Глютаминовая кислота – может вызвать аллергическую реакцию, вызвать головную боль, нервное возбуждение, имеет способность воздействовать на зрение, может привести к диарее или приступам астмы. При регулярном злоупотреблении этой добавкой вам может угрожать ожирение и даже онкология.

Корица – при ежедневном употреблении или при употреблении в значительном количестве может негативно повлиять на печень.

Мускатный орех – при "передозировке" может вызвать судороги и конвульсии.

Острый перец, горчица и чеснок – не стоит употреблять людям с проблемой пищеварительной системы, поскольку может вызвать раздражение слизистой. Их запрещено употреблять, если у вас заболевания желудочно-кишечного тракта, или болезни двенадцатиперстной кишки. Не рекомендуются они при гипертонии, так как повышают АД.

Соевый соус содержит много вредных субстанций и даже канцерогенные вещества.

Гвоздика – при злоупотреблении может вызвать сильную сонливость, поскольку является седативным средством.

Розмарин – его не следует употреблять при беременности, поскольку он способен влиять на сокращение матки, что чревато преждевременными родами и даже выкидышем. Эта приправа также имеет мочегонный эффект и дает нагрузку на почки. А еще он способен повысить кровяное давление.

Шалфей – его масло содержит вещество монотерпин, являющееся активным токсином. Перебор с этой приправой может спровоцировать тахикардию, судороги и галлюцинации.

Шафран – считается, что только пять граммов этой травы могут вызвать отравление. А двойная доза приправы даже способна спровоцировать выкидыш.

Соль и сахар – употреблять их рекомендуется в минимальных количествах.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Ранее мы сообщали об опасности переедания сахара.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!