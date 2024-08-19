ПриватБанк запровадив функцію "цифрові чайові": що це таке
Українські заклади харчування отримали ще один зручний інструмент від ПриватБанку. Завдяки новому сервісу в застосунку "Термінал", приймати безготівкові чайові стало простіше, ніж будь-коли. Про це пише mmr.ua.
Як це працює:
- Клієнт обирає суму: Відвідувач самостійно визначає розмір чайових прямо під час оплати за допомогою смартфона.
- Гроші на картку офіціанта: Зазначена сума автоматично переводиться на картку офіціанта, що обслуговував клієнта.
- Швидке та зручне підключення: Додати послугу "Чайові" можна в кілька кліків в особистому кабінеті застосунку "Термінал".
Цей сервіс не тільки спрощує процедуру отримання чайових для персоналу, але й підвищує загальний рівень сервісу в закладі.
Нагадаємо, раніше UAportal писав, що деякі пенсіонери також можуть отримати виплати від ООН.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!