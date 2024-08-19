ПриватБанк ввел функцию 'цифровые чаевые': что это такое

Украинские заведения питания получили еще один удобный инструмент от ПриватБанка. Благодаря новому сервису в приложении "Терминал", принимать безналичные чаевые стало проще, чем когда-либо. Об этом пишет mmr.ua.

Как это работает:

Клиент выбирает сумму: Посетитель самостоятельно определяет размер чаевых прямо при оплате с помощью смартфона.

Посетитель самостоятельно определяет размер чаевых прямо при оплате с помощью смартфона. Деньги на карту официанта: Указанная сумма автоматически переводится на карту официанта, обслуживающего клиента.

Указанная сумма автоматически переводится на карту официанта, обслуживающего клиента. Быстрое и удобное подключение: Добавьте услугу "Чайовые" можно в несколько кликов в личном кабинете приложения "Терминал".

Этот сервис не только упрощает процедуру получения чаевых для персонала, но повышает общий уровень сервиса в заведении.

Напомним, ранее UAportal писал, что некоторые пенсионеры также могут получить выплаты от ООН.

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