ПриватБанк запровадив функцію 'цифрові чайові': що це таке

Українські заклади харчування отримали ще один зручний інструмент від ПриватБанку. Завдяки новому сервісу в застосунку "Термінал", приймати безготівкові чайові стало простіше, ніж будь-коли. Про це пише mmr.ua.

Як це працює:

Клієнт обирає суму: Відвідувач самостійно визначає розмір чайових прямо під час оплати за допомогою смартфона.

Відвідувач самостійно визначає розмір чайових прямо під час оплати за допомогою смартфона. Гроші на картку офіціанта: Зазначена сума автоматично переводиться на картку офіціанта, що обслуговував клієнта.

Зазначена сума автоматично переводиться на картку офіціанта, що обслуговував клієнта. Швидке та зручне підключення: Додати послугу "Чайові" можна в кілька кліків в особистому кабінеті застосунку "Термінал".

Цей сервіс не тільки спрощує процедуру отримання чайових для персоналу, але й підвищує загальний рівень сервісу в закладі.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що деякі пенсіонери також можуть отримати виплати від ООН.

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