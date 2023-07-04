Привабите проблеми в життя: Що не можна робити вдома після заходу сонця
Існує безліч повір'їв, пов'язаних з нашим домом, які попереджають нас про потенційні небезпеки та нещастя. З давніх-давен відомо, що з настанням сутінків, коли сонце сідає за обрій, є деякі заборонені дії в межах домашнього приміщення, інакше можна нашкодити своєму щастю.
Читайте також: П'ять слів-магнітів, які відштовхують гроші та залучають проблеми
У статті, присвяченій езотериці, розповідається про значення різних періодів доби, у тому числі і сутінків. Отже, якщо ви не бажаєте залучати до свого життя негаразди, слід утримуватися від певних дій.
Заборонені дії після заходу сонця
- Не рахуйте гроші. Після того, як сонце сховалось за обрієм, не слід займатися розрахунками, навіть не рекомендується брати гроші у руки. Згідно з повір'ями, це може привести до фінансових труднощів. Тому краще утримуватися від надання грошей в позику ввечері;
- Не підмітайте підлогу. Експерти стверджують, що в сутінках не варто прибирати підлогу, оскільки можна викинути позитивну енергію з дому разом із сміттям, а також відпустити своє щастя та добробут;
- Не мийте посуд. Згідно з повір'ями, мити посуд ввечері - це нещаслива ідея, оскільки це може привести до проблем зі здоров'ям, фінансовими труднощами, конфліктами та непорозуміннями в особистому житті;
- Уникайте сварок. Вважається, що в темний час доби негативна енергія посилюється, тому якщо ви посваритесь з кимось або постійно скаржитесь на своє життя, проблеми з'являться з подвійною силою та заберуть у вас енергію.
Варто зазначити, що прикмети є популярними в різних культурах і можуть відрізнятися в залежності від традицій та вірувань. Вони не мають наукового підтвердження і є суб'єктивними. Кожна людина може самостійно визначити, які прикмети або вірування відповідають її власним переконанням та цінностям.
Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!