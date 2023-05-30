Притягують багатство та успіх: названо щасливі номери квартир

Які номери квартир притягують багатство та щастя - народні прикмети про числа

Номери квартир можуть впливати на фінансове становище родини та приносити щастя. На це вказують народні прикмети.

Якщо в номері квартири двозначне або тризначне число, то його треба спростити. Для цього підсумуйте всі цифри. Наприклад, якщо ви мешкаєте у квартирі 36, складіть ці числа: 3 + 6 = 9.

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Якщо номер вашої квартири складається з трьох цифр, то підрахуйте наступним чином. Номер квартири 121: 1 + 2 + 1 = 4.

Число 1. Життя у такій квартирі позитивно впливає на людей, допомагає почати нове життя і реалізувати свої мрії. Якщо ж людина має слабкий характер, то вона може набути шкідливих звичок.

Число 2. Квартира з цим номером ідеально підійде молодятам, оскільки там вони зміцнять відносини та зможуть дочекатися поповнення.

Число 3. Люди з таких квартир можуть бути занадто марнотратними, бути без грошей та не вміють заощаджувати.

Число 4. У такі квартирі завжди все буде спокійно, безпечно та розмірено.

Число 5. Квартири з цією цифрою дуже сприятливі для життя з гарною енергетикою та позитивною енергією.

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Число 6. У таких квартирах мешкають успішні й багаті люди, на яких чекає багатство та фінансова вдача.

Число 7. У такому житлі завжди панує затишок. Воно підходить для спокійних, схильних до самоаналізу, людей та тих, хто працює з логічними завданнями.

Число 8. У такій квартирі енергетика для сім'ї буде негативною. Там часто водитимуться скандали і конфлікти.

Число 9. Мешканці квартири будуть активними з підприємницьким та лідерськими якостями. Вони наполегливо працюватимуть та досягатимуть своєї цілі.

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