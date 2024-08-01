Призвати можуть, але не всіх: хто з пенсіонерів не підлягає мобілізації

Відповідно до українського законодавства, до військової служби під час мобілізації залучаються чоловіки від 18 до 60 років. Водночас граничний вік для призову на військову службу збігається з віком, коли чоловіки виходять на пенсію.

Команда UAportal спільно з 24 каналом розповідає, хто з-поміж числа пенсіонерів не підлягає мобілізація.

Деякі громадяни можуть завершити свою трудову діяльність і отримувати пенсійні виплати до досягнення встановленого законом віку для виходу на пенсію. Якщо вони підлягають мобілізації за віком і станом здоров'я, їхній пенсійний статус на це не впливає.

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Всі інші категорії пенсіонерів в Україні не залучаються до мобілізації. Це стосується:

пенсіонерів, старших за 60 років;

пенсіонерів з інвалідністю;

пенсіонерів, які доглядають особу з інвалідністю;

пенсіонерів, які вийшли на пенсію раніше пенсійного віку, але мають захворювання, що дозволяють уникнути мобілізації.

Варто зазначити, що серед пенсіонерів є і колишні військовослужбовці. Такі особи, починаючи свою службу з курсантської лави, зазвичай виходять у відставку у віці 43 років. Вони можуть бути мобілізовані для виконання службових обов’язків, але тільки відповідно до своєї військової спеціальності та займаної посади, яка відповідає їх військовому званню.

Нагадаємо, раніше ми більш докладно розповідали про те, кого з пенсіонерів все ж можуть мобілізувати.

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