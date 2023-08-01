Подовження воєнного стану, виплати до Дня Незалежності та довоєнні податки для ФОП: Які зміни чекають українців з 1 серпня

Як зміняться тарифи на комуналку з 1 серпня 2023 року в Україні

У серпні в Україні очікуються деякі зміни і нововведення, зокрема в комунальних тарифах, які стануть чинними з 1 серпня. Однак, не всі тарифи зазнають змін.

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Зміни в тарифах на комуналку

Про це пише ТСН. Починаючи з 1 червня 2023 року, українці сплачують за світло за зрослими тарифами, а саме за єдиним тарифом в розмірі 2,64 гривні за кіловат. Раніше ці тарифи становили 1,44 і 1,68 гривні за кіловат відповідно.

Представники Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), попереджають, що в майбутньому можна очікувати подальше зростання ціни на електроенергію, до приблизно 5,5 гривні за кіловат-годину.

Ціна на газ для населення залишатиметься стабільною до 30 квітня 2024 року. Газ для українців буде коштувати 7,96 гривні за кубічний метр (з ПДВ) і не буде зміненою протягом зазначеного періоду.

Щодо тарифів на водопостачання та відведення води, очікуваного підвищення не буде. В липні, Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг мала збільшити тарифи на воду. Але після заяви президента Володимира Зеленського, НКРЕКП скасувала своє рішення про підвищення тарифів. Значить, тарифи на воду залишаться без змін.

Нові правила поповнення карток

Зміни в правилах проведення операцій із внесення готівки через платіжні термінали (ПТКС) вносить Національний банк України з 1 серпня. Згідно з новими правилами, під час поповнення картки або переказу коштів через термінал, користувачам потрібно буде вказувати свій мобільний телефон. Платникам, які здійснюють внесення готівки за допомогою ПТКС, буде потрібно виконати декілька кроків:

Ввести номер свого мобільного телефону на екрані терміналу. Отримати на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка). Ввести на екрані терміналу одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції. Отримати квитанцію про здійснену операцію.

Ці зміни стосуються операцій із внесення готівки для зарахування на рахунки через термінали. Варто зауважити, що нові правила не будуть застосовуватися до популярних платежів, які здійснюються через ПТКС, зокрема:

Оплата комунальних платежів, таких як квартплата та комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв’язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона. Оплата квитків для залізничних перевезень, включаючи приміські. Оплата проїзду в міському і приміському транспорті, включаючи оплату електронних квитків для проїзду в такому транспорті. Оплата маршрутних пасажирських перевезень. Поповнення проїзних і транспортних карт для проїзду в міському і приміському транспорті. Сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.

Ці заходи мають на меті покращити безпеку та контроль операцій із внесення готівки через платіжні термінали та забезпечити додатковий захист персональних даних користувачів. Користувачам слід врахувати ці зміни, щоб в подальшому успішно користуватися послугами ПТКС без непередбачених перешкод.

Інші зміни та нововведення

Серпень обіцяє принести в Україну деякі зміни та нововведення, які торкнуться всіх громадян. Одним із головних змін, яке може стати важливим для багатьох, є подовження воєнного стану. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти, які передбачають продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 15 листопада 2023 року. Це стосується призову до ЗСУ та надання повісток громадянам, придатним до військової служби.

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Також варто звернути увагу на зміни щодо правил надання відстрочення для догляду за родичами. Право на відстрочення тепер мають громадяни, чиї родичі мають інвалідність I або II групи, та в сім'ї відсутні інші здатні утримувати особу з інвалідністю. Також змінилися умови бронювання військовозобов'язаних працівників, і перелік сфер, де працівники можуть бути заброньовані, став більш широким.

У серпні будуть також відновлені довоєнні податки, які стали однією з основних вимог МВФ. Зокрема, обов'язкові платежі повернуться для ФОПів 1-ї та 2-ї групи, але ФОПи 3-ї групи та юридичні особи більше не зможуть сплачувати Єдиний податок у розмірі 2% від суми доходу. ФОПам надається можливість обрати ставку, за якою платити податки.

Крім того, у серпні будуть здійснені доплати до пенсій для ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та ветеранів російсько-української війни. Також автоматично буде подовжено виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам до кінця січня 2024 року.

Зверніть увагу, що існують певні обмеження щодо отримання допомоги, а саме, відсутність подачі заяв на отримання допомоги з іноземних країн понад 30 днів, а також неможливість володіння майном та цінними паперами понад певну суму.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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