Прохолодно, але без дощів: прогноз погоди в Україні на 1 серпня

Першого серпня в Україні встановиться спокійна та суха погода – дощі не прогнозуються в жодному з регіонів. Температурні показники будуть здебільшого комфортними, хоч у південних областях спека все ще зберігатиметься.

За інформацією Укргідрометцентру, атмосферні умови в країні визначатимуться зоною підвищеного тиску, що сприятиме стабільній погоді без опадів. Із північного заходу надходитиме більш прохолодне повітря, що призведе до зниження температури в нічний час.

Уночі стовпчики термометрів опустяться до +11…+16 градусів, а на півдні залишатимуться вищими — від +16 до +21. У денні години очікується +22…+27 градусів, а в південних регіонах температура може підніматися до +32. У Карпатах буде помітно прохолодніше — вночі +7…+12, удень +17…+22.

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У Києві 1 серпня дощів не прогнозується. Вітер буде західного та північно-західного напрямків із поривами 5–10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +14 до +16, удень — +23…+25 градусів.

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