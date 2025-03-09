Пролетіли майже 1000 км: українські дрони вперше атакували нафтобазу в Чувашії

У неділю, 9 березня, на територію ФДКУ "Комбінат Буревісник" у Чебоксарах, які є столицею Чуваської Республіки впав БПЛА. Жертв та постраждалих на місці влучання немає.

Про це повідомив голова республіки Олег Ніколаєв у себе у Telegram-каналі. "Сьогодні вранці на території ФМКУ "Комбінат Буревісник" у Чебоксарах мало місце застосування безпілотного літального апарату", – зазначив він.

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Ніколаєв повідомив, що жертв та постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби. "Об'єкт нафтобази знаходиться на реконструкції. Ситуація під контролем", – запевнив голова республіки.

Це перший випадок, коли український БПЛА долетів до Чувашії.

Варто зазначити, що Чебоксари знаходяться за 970 кілометрів від російсько-українського кордону.

Нагадаємо, раніше дрони атакували нафтопереробний завод у російській Уфі.

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