Прощена неділя в Україні: прикмети та заборони до свята

Від 20 до 26 лютого в Україні святкують Масницю. Останній день цього тижня називають Прощеною неділею. це перехідне свято, яке пов'язане із святкуванням Великодня. 2023 року воно припадає на 26 лютого. Вже наступного дня (27 лютого) у вірян розпочнеться Великий піст. Інші назви свята: Сиропусна неділя, Тиждень Адамова вигнання, Сиропуст, Прощений день.

Якщо у Воскресіння Христове прийнято радіти, вітати один одного словами: «Христос воскрес!» і відповісти: «Воістину воскрес!», то в Прощену неділю треба сказати просте слово: «Прости!» Відповісти потрібно: «Бог простить, і я прощаю!» Слова про прощення – це, перш за все, звернення до своєї власної душі. Ви повинні пробачити і забути образи, сварки, непорозуміння. Дуже важливо не тільки просити вибачення, а й прощати самому.

Народні прикмети на Прощену неділю 2023

Переважна більшість народних прикмет цього дня пов’язані з погодою та з млинцями, що пекли протягом Масляного тижня.

Млинці, спечені у цей день, треба з’їсти усі до одного – це покращить добробут та принесе в сім’ю щастя.

Усі млинці продали – життя буде щасливим.

Якщо перший млинець купить жінка, першою дитиною буде дівчинка.

Скільки дівчина не зможе продати млинців, стільки років вона не зможе вийти заміж.

Яка погода в цей день, такою буде і весна. Тепла і сонячна Прощена неділя передвіщає багатий врожай.

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Сніг обіцяє прохолодну погоду на Великдень.

Ластівки прилетіли – незабаром настануть теплі дні.

Високо закручені «роги» місяця дають знати про наступаючі морози.

Якщо відмовити комусь у прощенні, це матиме негативний вплив на увесь майбутній рік.

В народі вважали, що саме ввечері у Прощену неділю відбувається Страшний суд, тому в цей час не можна виходити з дому та згадувати власні гріхи.

Що не можна робити у Прощену неділю?

Найголовніша заборона в Прощену неділю – сварки. Заборонено лаятися, сваритися, ображатися, злитися, думати про щось погане. У цей день вже під забороною м’ясо.

У Прощену неділю не можна прати, мити підлогу, прибирати, шити, вишивати. Заборонена будь-яка фізична робота по дому й на вулиці.

Під забороною пізні гуляння. У цей день важливо лягти спати раніше. Це пов’язано із тим, що в цю ніч, з 1-го на 2-ге березня настає Великий піст, коли важливо очищати душу й тіло від гріхів.

Не можна зловживати спиртними напоями. Згідно із церковним Уставом, душі християн повинні боротися зі своїми гріхами, очищатися, відвідувати церкву, сповідатися, причаститися, примиритися з людьми.

Найкраще провести цей день з сім’єю. Намагайтеся почути слова рідних та близьких, які проситимуть у вас вибачення. Щоб зняти тяжкий камінь образи із душі, покайтеся.

Нагадаємо, UAportal вже розповів про історію Прощеної неділі та традиції, яких дотримувалися ще наші предки.

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