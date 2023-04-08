Просто must have на весну-літо 2023: стилістка назвала найтрендовіші сукні сезону

В моду повернулися сукні-нічні сорочки, незвичні вирізи та не тільки. Саме весною та влітку підхожий час носити таку красу.

Стилістка Ната Москаленко в Instagram розповіла про найтрендовіші сукні весняно-літнього сезону 2023. Тому надихайтеся та сміливо вирушайте на шопінг.

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Сукні з капюшонами

Стилісти радять звернути увагу на незвичні сукні з капюшоном та довжиною максі, які зроблять ваш образ розкішним не тільки на вечірці, але й в повсякденному життя.

Стилістка Ната Москаленко назвала головні тренди на сезон весна-літо 2023 - стильні сукні на весну та літо

Металізовані сукні

Сукні з металізованих тканин, таких як золото, срібло, бронза або інші кольори, точно вам зроблять зіркою вечора. Ви точно не залишитеся непоміченою.

Стилістка Ната Москаленко назвала головні тренди на сезон весна-літо 2023 - стильні сукні на весну та літо

Сукні зі сміливими вирізами, розрізами та рваностями

Цього сезону сміливо обирайте сукні з вирізами, розрізами та асиметричністю. Вони не точно додадуть родзинок образам.

Головні тренди на сезон весна-літо 2023 - стильні сукні на весну та літо

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Сукня-труба

Tube dress, або сукня-труба, тільки нещодавно піднялася в тренди і вже сталася об'єктом бажань багатьох жінок.

Головні тренди на сезон весна-літо 2023 - стильні сукні на весну та літо

Міні

Мінісукня – чудовий варіант для теплого сезону, тому, не вагаючись, можете обирати таку річ в свій гардероб. Весна та літо якраз підходить, щоб показати свої ніжки.

Головні тренди на сезон весна-літо 2023 - стильні сукні на весну та літо

Sleep dress

Улюблені і добре відомі сукні-нічні сорочки переживають свою другу хвилю популярності. Що важливо цього сезону - обирати довжину максі.

Головні тренди на сезон весна-літо 2023 - стильні сукні на весну та літо

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Нагадаємо, що цього року навесні та влітку із шаф не варто діставати деякі речі, що могли бути модними минулого сезону. Так вважає українська стилістка та модна блогерка Аліна Михайленко.

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