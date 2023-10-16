Просто, ситно і практично: Як приготувати квасолю з овочами на зиму

Салат з квасолею та овочами – це відмінне доповнення до м'ясних страв, особливо у зимовий період, коли доступні та смачні овочі не завжди легко знайти на полицях супермаркетів.

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Цей салат ситний і смачний, і ви можете вживати його як самостійну страву або як гарнір до основного обіду. На сайті Vikna.tv опублікували рецепт, який крок за кроком пояснює, як приготувати цей смачний салат на зиму. Цей салат ідеально підходить для зберігання на зиму, і ви зможете насолоджуватися смаком свіжих овочів і квасолі навіть у найхолодніші місяці.

Інгредієнти:

300 г квасолі;

700 г томатів;

300 г моркви;

200 г цибулі;

1 молодий кабачок;

3 солодкі перці;

2 зубчики часнику;

2 ст. ложки соняшникової олії;

2 ст. ложки оцту;

1 ст. ложка солі;

1 ч. ложка цукру.

Спосіб приготування:

Квасолю промийте кілька разів та залиште її в замоченій у холодній воді на ніч. Після замочування відцідіть воду і ще раз промийте квасолю. Далі варіть квасолю до готовності в підсоленій воді (40-90 хвилин). Почистіть моркву та натріть її на великій терці, наріжте солодкі перці соломкою, а кабачок - кубиками. Помідори подрібніть блендером в пюре. Для підготовки цибулі та часнику дрібно наріжте їх ножем і обсмажте в сковороді з двома ложками розігрітої олії до золотистого кольору протягом 3-5 хвилин. В емальовану каструлю вилийте томатне пюре та додайте обсмажену цибулю з часником. Тушкуйте на невеликому вогні протягом 20 хвилин, періодично помішуючи. Потім додайте кабачки, моркву і перець, і тушкуйте ще 15 хвилин. Додайте до каструлі квасолю, сіль, цукор і спеції за смаком. Перемішайте і варіть масу з квасолею та овочами ще 15 хвилин на невеликому вогні, не допускаючи підгорання. В кінці додайте оцет і вимкніть вогонь. Розкладіть салат в заздалегідь стерилізовані банки і закрийте їх стерилізованими кришками. Обережно накрийте банки теплою ковдрою і залиште їх до повного охолодження.

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