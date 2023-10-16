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Просто, сытно и практично: Как приготовить фасоль с овощами на зиму

Игорь Романько

Как законсервировать фасоль с овощами на зиму

Салат с фасолью и овощами – это отличное дополнение к мясным блюдам, особенно зимой, когда доступные и вкусные овощи не всегда легко найти на полках супермаркетов.

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Этот салат сытный и вкусный, и вы можете употреблять его как самостоятельное блюдо или гарнир к основному обеду. На сайте Vikna.tv опубликовали рецепт, который шаг за шагом объясняет, как приготовить этот вкусный салат на зиму. Этот салат идеально подходит для хранения на зиму и вы сможете наслаждаться вкусом свежих овощей и фасоли даже в самые холодные месяцы.

Ингредиенты:

  • 300 г фасоли;
  • 700 г томатов;
  • 300 г моркови;
  • 200 г лука;
  • 1 молодой кабачок;
  • 3 сладких перца;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 ст. ложки подсолнечного масла;
  • 2 ст. ложки уксуса;
  • 1 ст. ложка соли;
  • 1 ч. ложка сахара.

Способ приготовления:

  1. Промойте фасоль несколько раз и оставьте ее в замоченной в холодной воде на ночь. После замачивания отцедите воду и снова промойте фасоль. Далее варите фасоль до готовности в подсоленной воде (40–90 минут).
  2. Почистите морковь и натрите ее на большой терке, нарежьте сладкие перцы соломкой, а кабачок – кубиками. Помидоры измельчите блендером в пюре.
  3. Для подготовки лука и чеснока мелко нарежьте ножом и обжарьте в сковороде с двумя ложками разогретого масла до золотистого цвета в течение 3-5 минут.
  4. В эмалированную кастрюлю вылейте томатное пюре и добавьте обжаренный лук с чесноком. Тушите на небольшом огне в течение 20 минут, периодически помешивая. Затем добавьте кабачки, морковь и перец, и тушите еще 15 минут.
  5. Добавьте в кастрюлю фасоль, соль, сахар и специи по вкусу. Перемешайте и варите массу с фасолью и овощами еще 15 минут на небольшом огне, не допуская подгорания. В конце добавьте уксус и выключите огонь.
  6. Разложите салат в заранее стерилизованные банки и закройте их стерилизованными крышками. Осторожно накройте банки теплым одеялом и оставьте их до полного охлаждения.

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