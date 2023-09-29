Прості способи прибрати запах цибулі та часнику з рота

Цибуля та часник є інгредієнтами, які часто використовуються для додання більш пікантного смаку стравам. Ці овочі корисні для здоров’я, однак після них у роті залишається неприємний присмак, та й подих стає не свіжим.

Відмовлятися від споживання цих продуктів не варто, адже є способи позбутися присмаку часнику та цибулі у роті. Як повідомляє видання Healthshots, це явище називається галітоз.

Читайте також: Названі причини, чому деякі продукти змушують людину пукати

Неприємний запах часнику та цибулі викликаний хімікатами, що містять сірку. І щоб з рота не пахло часником або цибулею можна застосувати наступні продукти:

Фахівці радять пити воду – вона стимулює вироблення слини в ротових залозах, що допомагає усунути бактерії, які викликають неприємний запах з рота. Після кожного прийому їжі потрібно випивати хоча б склянку води, щоб змити залишки цибулі та часнику з зубів і язика.

Також можна позбутися неприємного запаху та присмаку, якщо після споживання часнику або цибулі поїсти овочів або фруктів. Це можуть бути груші, виноград, сливи, персики та вишні. Однак дослідники настійно рекомендують яблука – вони містять природні ферменти, які допомагають розщеплювати сполуки сірки, отже, боротися з часниковим і цибулевим запахом.

Експерти кажуть, що молоко значно знижує концентрацію сполук у часнику та цибулі, які викликають неприємний запах. Крім того, незбиране молоко дезодорує неприємні запахи ефективніше, ніж знежирене молоко.

Може допомогти й жування жуйки. Жування стимулює вироблення слини, яка допомагає вимивати частинки їжі та бактерії.

Ефективним засобом від запаху часнику та цибулі є зелений чай, який містить рослинні хімічні речовини, які нейтралізують сполуки сірки.

Пропонуємо дізнатися, чому скисає молоко та які продукти допоможуть зі свіжого молока зробити кисляк.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!