Перевірка документів на вулиці: які дії ТЦК вважаються незаконними

В умовах загальної мобілізації та воєнного стану в Україні чоловіків призовного віку можуть зупиняти для перевірки документів. Юристка Марина Бекало пояснила, що чекає на військовозобов’язаних у такій ситуації.

Представники ТЦК та СП або поліції мають право перевіряти військово-облікові документи (ВОД) у громадських місцях. Вони мають переконатися, що документи дійсні та відповідають даним Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів (ЄДРПВР), пише zn.ua.

У разі невідповідності або відсутності документів, людині вручать повістку до ТЦК та СП для оновлення облікових даних.

Читайте також: Українців можуть оштрафувати на 17 тис. грн за відсутність одного документа

За законом, військовозобов'язані повинні протягом 60 днів оновити свої персональні дані у ТЦК та СП, ЦНАП або через електронний кабінет. Це включає адресу проживання, контактні дані, а також інформацію про сім'ю та стан здоров'я. Факт оновлення даних виключає можливість адміністративної відповідальності, але не захищає від отримання повістки на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Юристка зазначає, що після 18 липня 2024 року ті, хто не оновив дані, отримають штраф і повістку для оновлення персональних даних, а ті, хто оновив – повістку на проходження ВЛК. Дії представників ТЦК та СП у громадських місцях, пов'язані з перевіркою документів та врученням повісток, ймовірніше за все будуть вважатися законними.

Проте, незаконними вважаються дії посадових осіб ТЦК та СП, якщо вони застосовують фізичний вплив, психологічний примус, силоміць затримують громадян, доставляють їх до ТЦК та СП, утримують там або відбирають особисті речі. Такі дії можуть бути кваліфіковані як перевищення службових повноважень та мати кримінальні наслідки.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи можна відмовитись від повістки та що стосовно цього радять юристи.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!