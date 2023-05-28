Прозорість, кроше та мінімалізм: стилістка показала актуальні сукні на літо (фото)

Стилістка Яна Платонова показала актуальні сукні на літо 2023 року. За її словами, кардинальних змін з попереднім літнім сезоном немає.

У своєму Instagram вона зауважила, що при виборі суконь для спекотного сезону важливо особливу увагу звертати на склад тканин. Серед фаворитів – льон, муслін, тонка бавовна та віскоза.

Читайте також: Не тільки Viva Magenta: стилістка показала 10 головних кольорів літа

Серед основних трендів стилістка виділила такі:

довжина максі,

мінімалізм,

сукні в білизняному стилі з мереживними вставками (навіть контрастними),

кроше та інші техніки,

прозорість,

етномотиви,

сукні-бандо,

різноманітні зав‘язки,

сукні з вирізами.

Стильні сукні на літо 2023 - літні сукні 2023 - стиліст Яна Платонова показала модні тренди 2023

Стиліст Яна Платонова показала актуальні сукні на літо 2023 - модні тренди 2023 - яку сукню купити на літо

Стиліст Яна Платонова показала актуальні сукні на літо 2023 - модні тренди 2023 - яку сукню купити на літо

Стиліст Яна Платонова показала актуальні сукні на літо 2023 - модні тренди 2023 - яку сукню купити на літо

Стиліст Яна Платонова показала актуальні сукні на літо 2023 - модні тренди 2023 - яку сукню купити на літо

Стиліст Яна Платонова показала актуальні сукні на літо 2023 - модні тренди 2023 - яку сукню купити на літо

Стильні сукні на літо 2023 - літні сукні 2023 - стиліст Яна Платонова показала модні тренди 2023

Стильні сукні на літо 2023 - літні сукні 2023 - стиліст Яна Платонова показала модні тренди 2023

Стильні сукні на літо 2023 - літні сукні 2023 - стиліст Яна Платонова показала модні тренди 2023

Читайте також: Які шорти будуть актуальні влітку: стилістка показала найкращі моделі (фото)

Нагадаємо, що мода постійно змінюється, але деяких речей все ж варто позбутися вже зараз. Розповідаємо про головні літні антитренди 2023 року.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!