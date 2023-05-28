Прозорість, кроше та мінімалізм: стилістка показала актуальні сукні на літо (фото)
Стилістка Яна Платонова показала актуальні сукні на літо 2023 року. За її словами, кардинальних змін з попереднім літнім сезоном немає.
У своєму Instagram вона зауважила, що при виборі суконь для спекотного сезону важливо особливу увагу звертати на склад тканин. Серед фаворитів – льон, муслін, тонка бавовна та віскоза.
Читайте також: Не тільки Viva Magenta: стилістка показала 10 головних кольорів літа
Серед основних трендів стилістка виділила такі:
- довжина максі,
- мінімалізм,
- сукні в білизняному стилі з мереживними вставками (навіть контрастними),
- кроше та інші техніки,
- прозорість,
- етномотиви,
- сукні-бандо,
- різноманітні зав‘язки,
- сукні з вирізами.
Читайте також: Які шорти будуть актуальні влітку: стилістка показала найкращі моделі (фото)
Нагадаємо, що мода постійно змінюється, але деяких речей все ж варто позбутися вже зараз. Розповідаємо про головні літні антитренди 2023 року.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!