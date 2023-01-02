Куля прошила шолом наскрізь, але захисник вижив: військові показали шокуюче відео
Один з українських захисників, який перебуває безпосередньо на фронті, дивом лишився живим після того, як куля ворога наскрізь прошила його шолом. Відповідне відео з'явилося у мережі.
Військовий оглядач Роман Бочкала, який показав це відео у своєму Телеграм-каналі, зазначив, що наш воїн "народився у сорочці та у касці". Знімали відео бойові побратими щасливчика.
Коли захисник зняв простріляну наскрізь каску, було видно, що куля, на щастя, лише поранила шкіру на його голові. Проте ушпиталення воїн не потребував.
Українці у коментарях під відео бажали воїну й надалі уникати поранень та зберігати свою удачу. Також вони бажали, аби янголи-охоронці берегли всіх наших захисників.
- Не дарма ненька молила бога про захист Воїна!
- Живи довго, котику.
- Повертайся здоровий
- Сумлінних йому та й побратимам янголів-охоронців!
- Живи довго хлопче!
- Живіть і Перемагайте!
- Житимеш довго синку!
- Перемоги!
- Доля жити
- Боже, слава тобі, що хлопець живим залишився!
- Боженька захистив воїна!
- Буде жити довго і щасливо.
- Народився не в сорочці, а в бронежилеті!
Нагадаємо, раніше тактична група "Адам" показала, як знищують російських окупантів на Бахмутському напрямку. Заховатися не вдалося жодному ворогу.
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