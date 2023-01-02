Пуля прошила шлем насквозь, но защитник выжил: военные показали шокирующее видео

Один из украинских защитников, находящийся непосредственно на фронте, чудом остался жив после того, как пуля врага насквозь прошила его шлем. Соответствующее видео появилось в сети.

Военный обозреватель Роман Бочкала, показавший это видео в своем Телеграмм-канале, отметил, что наш воин "родился в рубашке и каске". Снимали видео боевые собратья счастливчика.

Когда защитник снял простреленную насквозь каску, было видно, что пуля, к счастью, только ранила кожу на его голове. Однако в госпитале воин не нуждался.

Видео дня

Украинцы в комментариях под видео желали воину и дальше избегать ранений и сохранять свою удачу. Также они желали, чтобы ангелы-хранители хранили всех наших защитников.

Не зря мамочка молила бога о защите Воина!

Живи долго, котик.

Возвращайся здоровый

Добросовестных ему и побратимам ангелов-хранителей!

Живи долго парень!

Живите и побеждайте!

Будешь жить долго сынок!

Победы!

Судьба жить

Боже, слава тебе, что парень в живых остался!

Боженька защитил воина!

Будет жить долго и счастливо.

Родился не в рубашке, а в бронежилете!

Напомним, ранее тактическая группа "Адам" показала, как уничтожают российских кафиров на Бахмутском направлении. Укрыться не удалось ни одному врагу.

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