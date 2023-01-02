ua
Война в Украине

Пуля прошила шлем насквозь, но защитник выжил: военные показали шокирующее видео

Былим Елена

Пуля прошила шлем насквозь, но защитник выжил: военные показали шокирующее видео

Один из украинских защитников, находящийся непосредственно на фронте, чудом остался жив после того, как пуля врага насквозь прошила его шлем. Соответствующее видео появилось в сети.

Военный обозреватель Роман Бочкала, показавший это видео в своем Телеграмм-канале, отметил, что наш воин "родился в рубашке и каске". Снимали видео боевые собратья счастливчика.

Когда защитник снял простреленную насквозь каску, было видно, что пуля, к счастью, только ранила кожу на его голове. Однако в госпитале воин не нуждался.

 
 
 
 

Украинцы в комментариях под видео желали воину и дальше избегать ранений и сохранять свою удачу. Также они желали, чтобы ангелы-хранители хранили всех наших защитников.

  • Не зря мамочка молила бога о защите Воина!
  • Живи долго, котик.
  • Возвращайся здоровый
  • Добросовестных ему и побратимам ангелов-хранителей!
  • Живи долго парень!
  • Живите и побеждайте!
  • Будешь жить долго сынок!
  • Победы!
  • Судьба жить
  • Боже, слава тебе, что парень в живых остался!
  • Боженька защитил воина!
  • Будет жить долго и счастливо.
  • Родился не в рубашке, а в бронежилете!

Напомним, ранее тактическая группа "Адам" показала, как уничтожают российских кафиров на Бахмутском направлении. Укрыться не удалось ни одному врагу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

украинские военныевидеоВойна в Украине