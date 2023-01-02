Куля прошила шолом наскрізь, але захисник вижив: військові показали шокуюче відео

Один з українських захисників, який перебуває безпосередньо на фронті, дивом лишився живим після того, як куля ворога наскрізь прошила його шолом. Відповідне відео з'явилося у мережі.

Військовий оглядач Роман Бочкала, який показав це відео у своєму Телеграм-каналі, зазначив, що наш воїн "народився у сорочці та у касці". Знімали відео бойові побратими щасливчика.

Коли захисник зняв простріляну наскрізь каску, було видно, що куля, на щастя, лише поранила шкіру на його голові. Проте ушпиталення воїн не потребував.

Відео дня

Українці у коментарях під відео бажали воїну й надалі уникати поранень та зберігати свою удачу. Також вони бажали, аби янголи-охоронці берегли всіх наших захисників.

Не дарма ненька молила бога про захист Воїна!

Живи довго, котику.

Повертайся здоровий

Сумлінних йому та й побратимам янголів-охоронців!

Живи довго хлопче!

Живіть і Перемагайте!

Житимеш довго синку!

Перемоги!

Доля жити

Боже, слава тобі, що хлопець живим залишився!

Боженька захистив воїна!

Буде жити довго і щасливо.

Народився не в сорочці, а в бронежилеті!

Нагадаємо, раніше тактична група "Адам" показала, як знищують російських окупантів на Бахмутському напрямку. Заховатися не вдалося жодному ворогу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!