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Війна в Україні

Куля прошила шолом наскрізь, але захисник вижив: військові показали шокуюче відео

Билім Олена

Куля прошила шолом наскрізь, але захисник вижив: військові показали шокуюче відео

Один з українських захисників, який перебуває безпосередньо на фронті, дивом лишився живим після того, як куля ворога наскрізь прошила його шолом. Відповідне відео з'явилося у мережі.

Військовий оглядач Роман Бочкала, який показав це відео у своєму Телеграм-каналі, зазначив, що наш воїн "народився у сорочці та у касці". Знімали відео бойові побратими щасливчика.

Коли захисник зняв простріляну наскрізь каску, було видно, що куля, на щастя, лише поранила шкіру на його голові. Проте ушпиталення воїн не потребував.

 
 
 
 

Українці у коментарях під відео бажали воїну й надалі уникати поранень та зберігати свою удачу. Також вони бажали, аби янголи-охоронці берегли всіх наших захисників.

  • Не дарма ненька молила бога про захист Воїна!
  • Живи довго, котику.
  • Повертайся здоровий
  • Сумлінних йому та й побратимам янголів-охоронців!
  • Живи довго хлопче!
  • Живіть і Перемагайте!
  • Житимеш довго синку!
  • Перемоги!
  • Доля жити
  • Боже, слава тобі, що хлопець живим залишився!
  • Боженька захистив воїна! 
  • Буде жити довго і щасливо.
  • Народився не в сорочці, а в бронежилеті!

Нагадаємо, раніше тактична група "Адам" показала, як знищують російських окупантів на Бахмутському напрямку. Заховатися не вдалося жодному ворогу.

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