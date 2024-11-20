Путін готовий поговорити з Трампом про завершення війни в Україні - Reuters

Володимир Путін готовий обговорити можливість припинення вогню з новообраним президентом США Дональдом Трампом, але виключає значні територіальні поступки та вступ України до НАТО. Також Росія нібито готова обговорити виведення своїх військ з "невеликих" ділянок на Харківщині та Миколаївщині.

Про це пише Reuters з посиланням на 5 нинішніх та колишніх російських чиновників. Вони зазначають, що Росія може погодитись на замороження конфлікту уздовж лінії фронту. За їхніми словами, Кремль розглядає варіант переговорів про розподіл чотирьох східних областей — Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.

Нагадаємо, що в червні Путін озвучив свої вимоги для "негайного припинення війни": Україна повинна відмовитися від вступу до НАТО і вивести свої війська з чотирьох українських областей, які Росія вважає своєю територією.

Згідно з інформацією джерел, Кремль готовий до обговорення гарантій безпеки для Києва, але чітко заявляє, що не дозволить Україні вступити до НАТО або допустити розміщення військ Альянсу на її території.

Також Росія може вимагати від України обмеження чисельності її збройних сил та зобов'язання не обмежувати використання російської мови, повідомляють джерела.

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За словами одного з чиновників, Путін може представити угоду про припинення вогню як перемогу для Росії, оскільки вона збереже більшу частину території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, що дозволить "захистити російськомовне населення" і зберегти сухопутний коридор до Криму.

При цьому, усі джерела підкреслили, що питання Криму не підлягає обговоренню.

Двоє російських посадовців також згадали про проєкт угоди, що розглядався в квітні 2022 року після переговорів у Стамбулі. За цим планом, Україна має погодитись на постійний нейтралітет в обмін на міжнародні гарантії безпеки від п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН — Великої Британії, Китаю, Франції, Росії та США.

Один із чиновників заявив, що угоди не буде, якщо Україна не отримає гарантій безпеки, додавши, що важливо уникнути угоди, яка може призвести до прямого конфлікту Заходу з Росією.

Нагадаємо, Трамп планує посадити Україну та рф за стіл переговорів у перший день на посаді.

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